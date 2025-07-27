Roadmap Coin Fiyatı (RDMP)
Roadmap Coin (RDMP), şu anda 0,00001872 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,71K USD piyasa değerine sahiptir. RDMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki RDMP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RDMP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Roadmap Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Roadmap Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000035907.
Son 60 gün içerisinde, Roadmap Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Roadmap Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,83
|30 Gün
|$ -0,0000035907
|-%19,18
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Roadmap Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,36
-%3,83
-%31,34
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Roadmap Coin (RDMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RDMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RDMP / VND
₫0,4926168
|1 RDMP / AUD
A$0,0000284544
|1 RDMP / GBP
￡0,0000136656
|1 RDMP / EUR
€0,000015912
|1 RDMP / USD
$0,00001872
|1 RDMP / MYR
RM0,0000789984
|1 RDMP / TRY
₺0,000759096
|1 RDMP / JPY
¥0,00275184
|1 RDMP / ARS
ARS$0,0237863808
|1 RDMP / RUB
₽0,001482624
|1 RDMP / INR
₹0,00161928
|1 RDMP / IDR
Rp0,3068851968
|1 RDMP / KRW
₩0,0258920064
|1 RDMP / PHP
₱0,0010696608
|1 RDMP / EGP
￡E.0,000919152
|1 RDMP / BRL
R$0,0001040832
|1 RDMP / CAD
C$0,0000254592
|1 RDMP / BDT
৳0,0022845888
|1 RDMP / NGN
₦0,0285800112
|1 RDMP / UAH
₴0,0007832448
|1 RDMP / VES
Bs0,0022464
|1 RDMP / CLP
$0,01774656
|1 RDMP / PKR
Rs0,005308992
|1 RDMP / KZT
₸0,0101848032
|1 RDMP / THB
฿0,0006061536
|1 RDMP / TWD
NT$0,0005518656
|1 RDMP / AED
د.إ0,0000687024
|1 RDMP / CHF
Fr0,0000147888
|1 RDMP / HKD
HK$0,0001467648
|1 RDMP / MAD
.د.م0,0001679184
|1 RDMP / MXN
$0,0003468816
|1 RDMP / PLN
zł0,0000675792
|1 RDMP / RON
лв0,0000806832
|1 RDMP / SEK
kr0,0001782144
|1 RDMP / BGN
лв0,0000310752
|1 RDMP / HUF
Ft0,006319872
|1 RDMP / CZK
Kč0,0003914352
|1 RDMP / KWD
د.ك0,0000057096
|1 RDMP / ILS
₪0,000062712