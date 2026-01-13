Bugünkü RoboOS Fiyatı

Bugünkü RoboOS (ROS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,86 değişim gösterdi. Mevcut ROS / USD dönüşüm oranı ROS başına $ 0 şeklindedir.

RoboOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.679,91 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,78M ROS şeklindedir. Son 24 saat içinde ROS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROS, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%19,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RoboOS (ROS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,68K$ 7,68K $ 7,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,68K$ 7,68K $ 7,68K Dolaşım Arzı 999,78M 999,78M 999,78M Toplam Arz 999.778.129,378231 999.778.129,378231 999.778.129,378231

