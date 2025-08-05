Robotics Intelligence (RI) Nedir?

Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities.

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Robotics Intelligence (RI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Robotics Intelligence (RI) Token Ekonomisi

Robotics Intelligence (RI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!