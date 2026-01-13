Bugünkü RockyCat Fiyatı

Bugünkü RockyCat (RKC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,97 değişim gösterdi. Mevcut RKC / USD dönüşüm oranı RKC başına $ 0 şeklindedir.

RockyCat, şu anda piyasa değeri açısından $ 66.802 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RKC şeklindedir. Son 24 saat içinde RKC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RKC, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%84,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

RockyCat (RKC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 66,80K$ 66,80K $ 66,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 66,80K$ 66,80K $ 66,80K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki RockyCat piyasa değeri $ 66,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RKC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 66,80K.