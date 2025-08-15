ROME Hakkında Daha Fazla Bilgi

ROME Fiyat Bilgileri

ROME Resmi Websitesi

ROME Token Ekonomisi

ROME Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Rome Logosu

Rome Fiyatı (ROME)

Listelenmedi

Rome (ROME) Canlı Fiyat Grafiği

$11,63
$11,63$11,63
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Rome (ROME) Fiyatı

Rome (ROME), şu anda 11,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,71M USD piyasa değerine sahiptir. ROME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rome Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Rome 24 saatlik fiyat değişimi
146,89K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ROME / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ROME fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Rome (ROME) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rome / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rome / USD fiyat değişimi, $ -0,5258946440.
Son 60 gün içerisinde, Rome / USD fiyat değişimi, $ -0,3670462890.
Son 90 gün içerisinde, Rome / USD fiyat değişimi, $ -0,28364291585031.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,5258946440-%4,52
60 Gün$ -0,3670462890-%3,15
90 Gün$ -0,28364291585031-%2,38

Rome (ROME) Fiyat Analizi

En güncel Rome fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.679,53
$ 1.679,53$ 1.679,53

--

--

+%1,48

Rome (ROME) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

--
----

146,89K
146,89K 146,89K

Rome (ROME) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rome (ROME) Kaynağı

Resmi Websitesi

Rome (ROME) Token Ekonomisi

Rome (ROME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rome (ROME) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ROME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROME / VND
306.043,45
1 ROME / AUD
A$17,7939
1 ROME / GBP
8,4899
1 ROME / EUR
9,8855
1 ROME / USD
$11,63
1 ROME / MYR
RM48,9623
1 ROME / TRY
475,0855
1 ROME / JPY
¥1.709,61
1 ROME / ARS
ARS$15.103,881
1 ROME / RUB
927,4925
1 ROME / INR
1.020,0673
1 ROME / IDR
Rp187.580,6189
1 ROME / KRW
16.175,2366
1 ROME / PHP
664,8871
1 ROME / EGP
￡E.561,6127
1 ROME / BRL
R$62,9183
1 ROME / CAD
C$16,0494
1 ROME / BDT
1.413,6265
1 ROME / NGN
17.837,3962
1 ROME / UAH
482,645
1 ROME / VES
Bs1.558,42
1 ROME / CLP
$11.222,95
1 ROME / PKR
Rs3.293,616
1 ROME / KZT
6.262,755
1 ROME / THB
฿377,3935
1 ROME / TWD
NT$349,2489
1 ROME / AED
د.إ42,6821
1 ROME / CHF
Fr9,304
1 ROME / HKD
HK$91,1792
1 ROME / AMD
֏4.457,5464
1 ROME / MAD
.د.م104,67
1 ROME / MXN
$218,5277
1 ROME / PLN
42,4495
1 ROME / RON
лв50,4742
1 ROME / SEK
kr111,4154
1 ROME / BGN
лв19,4221
1 ROME / HUF
Ft3.946,2916
1 ROME / CZK
244,4626
1 ROME / KWD
د.ك3,54715
1 ROME / ILS
39,3094