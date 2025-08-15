ROME Stablecoin Fiyatı (ROME)
ROME Stablecoin (ROME), şu anda 0,913227 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,11M USD piyasa değerine sahiptir. ROME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ROME / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ROME fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ROME Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ +0,050729.
Son 30 gün içerisinde, ROME Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0799363117.
Son 60 gün içerisinde, ROME Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0193488144.
Son 90 gün içerisinde, ROME Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0149999615693298.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,050729
|+%5,88
|30 Gün
|$ -0,0799363117
|-%8,75
|60 Gün
|$ -0,0193488144
|-%2,11
|90 Gün
|$ +0,0149999615693298
|+%1,67
En güncel ROME Stablecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,22
+%5,88
+%0,46
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ROME is an overcollateralized stablecoin developed by Puzzle Network on the Waves blockchain. It is designed to maintain a stable value pegged to 1 USD, inspired by successful models like DAI and integrated with Puzzle Swap's megapools. Users can mint ROME exclusively through the Puzzle Lend platform by borrowing against approved LP tokens. This approach ensures that ROME is backed by diversified liquidity positions, providing stability and security. The protocol sets a fixed borrowing interest rate of 5% APY, and the only way to bring new ROME into circulation is through this borrowing mechanism. This design aims to create a stable asset that can generate compatible and organic yield within the DeFi ecosystem.
ROME Stablecoin (ROME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
