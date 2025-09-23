ROY (ROY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00105851 $ 0,00105851 $ 0,00105851 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00105851$ 0,00105851 $ 0,00105851 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00105851$ 0,00105851 $ 0,00105851 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%30,29 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ROY (ROY) canlı fiyatı --. ROY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00105851 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ROY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00105851, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ROY son bir saatte +%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%30,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ROY (ROY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 724,35K$ 724,35K $ 724,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 724,35K$ 724,35K $ 724,35K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ROY piyasa değeri $ 724,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 724,35K.