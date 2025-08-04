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RWAX Fiyatı (RWAX)

Listelenmedi

RWAX (RWAX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,068275
$0,068275$0,068275
+%3,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü RWAX (RWAX) Fiyatı

RWAX (RWAX), şu anda 0,068275 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,12M USD piyasa değerine sahiptir. RWAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RWAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,25
RWAX 24 saatlik fiyat değişimi
16,36M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RWAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RWAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında RWAX (RWAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RWAX / USD fiyat değişimi, $ +0,00214639.
Son 30 gün içerisinde, RWAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0247621613.
Son 60 gün içerisinde, RWAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0018377581.
Son 90 gün içerisinde, RWAX / USD fiyat değişimi, $ -0,0043623978808309.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00214639+%3,25
30 Gün$ +0,0247621613+%36,27
60 Gün$ +0,0018377581+%2,69
90 Gün$ -0,0043623978808309-%6,00

RWAX (RWAX) Fiyat Analizi

En güncel RWAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,065997
$ 0,065997$ 0,065997

$ 0,06931
$ 0,06931$ 0,06931

$ 0,565142
$ 0,565142$ 0,565142

-%0,34

+%3,25

-%15,44

RWAX (RWAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

--
----

16,36M
16,36M 16,36M

RWAX (RWAX) Nedir?

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

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RWAX (RWAX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

RWAX (RWAX) Token Ekonomisi

RWAX (RWAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RWAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RWAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RWAX / VND
1.796,656625
1 RWAX / AUD
A$0,1051435
1 RWAX / GBP
0,05120625
1 RWAX / EUR
0,0587165
1 RWAX / USD
$0,068275
1 RWAX / MYR
RM0,28880325
1 RWAX / TRY
2,77674425
1 RWAX / JPY
¥10,036425
1 RWAX / ARS
ARS$93,01717725
1 RWAX / RUB
5,456538
1 RWAX / INR
6,0013725
1 RWAX / IDR
Rp1.119,262116
1 RWAX / KRW
94,563606
1 RWAX / PHP
3,913523
1 RWAX / EGP
￡E.3,307241
1 RWAX / BRL
R$0,37619525
1 RWAX / CAD
C$0,09353675
1 RWAX / BDT
8,3145295
1 RWAX / NGN
104,07772725
1 RWAX / UAH
2,848433
1 RWAX / VES
Bs8,534375
1 RWAX / CLP
$65,95365
1 RWAX / PKR
Rs19,40716875
1 RWAX / KZT
36,86508625
1 RWAX / THB
฿2,2107445
1 RWAX / TWD
NT$2,040057
1 RWAX / AED
د.إ0,25056925
1 RWAX / CHF
Fr0,05462
1 RWAX / HKD
HK$0,535276
1 RWAX / MAD
.د.م0,6185715
1 RWAX / MXN
$1,286301
1 RWAX / PLN
0,25193475
1 RWAX / RON
лв0,2990445
1 RWAX / SEK
kr0,66021925
1 RWAX / BGN
лв0,114702
1 RWAX / HUF
Ft23,5589715
1 RWAX / CZK
1,45084375
1 RWAX / KWD
د.ك0,020823875
1 RWAX / ILS
0,23281775