RWAX (RWAX) Nedir?

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

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RWAX (RWAX) Token Ekonomisi

RWAX (RWAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RWAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!