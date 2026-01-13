Bugünkü Ryu Inu Fiyatı

Bugünkü Ryu Inu (RYU) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut RYU / USD dönüşüm oranı RYU başına $ 0 şeklindedir.

Ryu Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.114 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 355,75B RYU şeklindedir. Son 24 saat içinde RYU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RYU, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde -%8,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ryu Inu (RYU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,11K$ 21,11K $ 21,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,11K$ 21,11K $ 21,11K Dolaşım Arzı 355,75B 355,75B 355,75B Toplam Arz 355.745.285.084,2263 355.745.285.084,2263 355.745.285.084,2263

Şu anki Ryu Inu piyasa değeri $ 21,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RYU arzı 355,75B olup, toplam arzı 355745285084.2263. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,11K.