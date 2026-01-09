Bugünkü Salahuddin2004 Fiyatı

Bugünkü Salahuddin2004 (SALAH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SALAH / USD dönüşüm oranı SALAH başına $ 0 şeklindedir.

Salahuddin2004, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.221,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M SALAH şeklindedir. Son 24 saat içinde SALAH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00184803 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SALAH, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Salahuddin2004 (SALAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,22K$ 17,22K $ 17,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,22K$ 17,22K $ 17,22K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.910,577867 999.998.910,577867 999.998.910,577867

