Bugünkü Samdineko Fiyatı

Bugünkü Samdineko (SAMDINEKO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 51,12 değişim gösterdi. Mevcut SAMDINEKO / USD dönüşüm oranı SAMDINEKO başına $ 0 şeklindedir.

Samdineko, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.248,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M SAMDINEKO şeklindedir. Son 24 saat içinde SAMDINEKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAMDINEKO, son bir saatte -%6,79 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Samdineko (SAMDINEKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,25K$ 17,25K $ 17,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,25K$ 17,25K $ 17,25K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.943.016,949543 999.943.016,949543 999.943.016,949543

Şu anki Samdineko piyasa değeri $ 17,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAMDINEKO arzı 999,94M olup, toplam arzı 999943016.949543. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,25K.