Saturn AI (SATAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%23,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Saturn AI (SATAI) canlı fiyatı --. SATAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SATAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SATAI son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Saturn AI (SATAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,80K$ 11,80K $ 11,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,80K$ 11,80K $ 11,80K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Saturn AI piyasa değeri $ 11,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATAI arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,80K.