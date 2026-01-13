Bugünkü Saul GoodAI Fiyatı

Bugünkü Saul GoodAI (SAUL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,87 değişim gösterdi. Mevcut SAUL / USD dönüşüm oranı SAUL başına $ 0 şeklindedir.

Saul GoodAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 200.927 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SAUL şeklindedir. Son 24 saat içinde SAUL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAUL, son bir saatte +%22,27 ve son 7 günde -%0,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Saul GoodAI (SAUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 200,93K$ 200,93K $ 200,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 200,93K$ 200,93K $ 200,93K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

