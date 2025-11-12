Bugünkü SCADA Fiyatı

Bugünkü SCADA (SCADA) fiyatı $ 0,00370316 olup, son 24 saatte % 52,95 değişim gösterdi. Mevcut SCADA / USD dönüşüm oranı SCADA başına $ 0,00370316 şeklindedir.

SCADA, şu anda piyasa değeri açısından $ 716.631 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,32M SCADA şeklindedir. Son 24 saat içinde SCADA, $ 0,00279549 (en düşük) ile $ 0,00787128 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00952474 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCADA, son bir saatte -%22,76 ve son 7 günde +%3,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SCADA (SCADA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 716,63K$ 716,63K $ 716,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Dolaşım Arzı 196,32M 196,32M 196,32M Toplam Arz 308.318.111,1080183 308.318.111,1080183 308.318.111,1080183

Şu anki SCADA piyasa değeri $ 716,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCADA arzı 196,32M olup, toplam arzı 308318111.1080183. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,13M.