Schizodio (SCHIZODIO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00031333 $ 0,00031333 $ 0,00031333 24 sa Düşük $ 0,00033602 $ 0,00033602 $ 0,00033602 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00031333$ 0,00031333 $ 0,00031333 24 sa Yüksek $ 0,00033602$ 0,00033602 $ 0,00033602 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00035952$ 0,00035952 $ 0,00035952 En Düşük Fiyat $ 0,00031333$ 0,00031333 $ 0,00031333 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,90 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Schizodio (SCHIZODIO) canlı fiyatı $0,00032292. SCHIZODIO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00031333 ve en yüksek $ 0,00033602 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCHIZODIO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00035952, en düşük fiyatı ise $ 0,00031333 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCHIZODIO son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Schizodio (SCHIZODIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 322,82K$ 322,82K $ 322,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 322,82K$ 322,82K $ 322,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Schizodio piyasa değeri $ 322,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCHIZODIO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 322,82K.