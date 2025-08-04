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ScPrime Fiyatı (SCP)

Listelenmedi

ScPrime (SCP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,050307
$0,050307$0,050307
-%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ScPrime (SCP) Fiyatı

ScPrime (SCP), şu anda 0,050307 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,82M USD piyasa değerine sahiptir. SCP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ScPrime Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,02
ScPrime 24 saatlik fiyat değişimi
56,15M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ScPrime (SCP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ScPrime / USD fiyat değişimi, $ -0,00052097825296135.
Son 30 gün içerisinde, ScPrime / USD fiyat değişimi, $ -0,0009165432.
Son 60 gün içerisinde, ScPrime / USD fiyat değişimi, $ -0,0116914876.
Son 90 gün içerisinde, ScPrime / USD fiyat değişimi, $ +0,00611698251761231.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00052097825296135-%1,02
30 Gün$ -0,0009165432-%1,82
60 Gün$ -0,0116914876-%23,24
90 Gün$ +0,00611698251761231+%13,84

ScPrime (SCP) Fiyat Analizi

En güncel ScPrime fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,050229
$ 0,050229$ 0,050229

$ 0,051911
$ 0,051911$ 0,051911

$ 3,47
$ 3,47$ 3,47

-%1,32

-%1,02

-%7,99

ScPrime (SCP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,82M
$ 2,82M$ 2,82M

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56,15M
56,15M 56,15M

ScPrime (SCP) Nedir?

ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.

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ScPrime (SCP) Kaynağı

Resmi Websitesi

ScPrime (SCP) Token Ekonomisi

ScPrime (SCP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SCP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCP / VND
1.323,828705
1 SCP / AUD
A$0,07747278
1 SCP / GBP
0,03773025
1 SCP / EUR
0,04326402
1 SCP / USD
$0,050307
1 SCP / MYR
RM0,21279861
1 SCP / TRY
2,04598569
1 SCP / JPY
¥7,395129
1 SCP / ARS
ARS$68,63132475
1 SCP / RUB
4,0144986
1 SCP / INR
4,40940855
1 SCP / IDR
Rp824,70478608
1 SCP / KRW
69,58061784
1 SCP / PHP
2,88410031
1 SCP / EGP
￡E.2,43586494
1 SCP / BRL
R$0,27819771
1 SCP / CAD
C$0,06892059
1 SCP / BDT
6,12638646
1 SCP / NGN
76,68748773
1 SCP / UAH
2,09880804
1 SCP / VES
Bs6,187761
1 SCP / CLP
$48,697176
1 SCP / PKR
Rs14,25901608
1 SCP / KZT
27,16326465
1 SCP / THB
฿1,6299468
1 SCP / TWD
NT$1,50166395
1 SCP / AED
د.إ0,18462669
1 SCP / CHF
Fr0,0402456
1 SCP / HKD
HK$0,39440688
1 SCP / MAD
.د.م0,45578142
1 SCP / MXN
$0,94677774
1 SCP / PLN
0,18563283
1 SCP / RON
лв0,22034466
1 SCP / SEK
kr0,48596562
1 SCP / BGN
лв0,08451576
1 SCP / HUF
Ft17,31717861
1 SCP / CZK
1,06852068
1 SCP / KWD
د.ك0,015343635
1 SCP / ILS
0,1710438