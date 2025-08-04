ScPrime (SCP) Nedir?

ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.

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ScPrime (SCP) Kaynağı Resmi Websitesi

ScPrime (SCP) Token Ekonomisi

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