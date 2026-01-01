Bugünkü Secure Legion Fiyatı

Bugünkü Secure Legion (SECURE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,98 değişim gösterdi. Mevcut SECURE / USD dönüşüm oranı SECURE başına $ 0 şeklindedir.

Secure Legion, şu anda piyasa değeri açısından $ 609.978 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,32B SECURE şeklindedir. Son 24 saat içinde SECURE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00128948 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SECURE, son bir saatte -%2,01 ve son 7 günde +%20,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Secure Legion (SECURE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 609,98K$ 609,98K $ 609,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 609,98K$ 609,98K $ 609,98K Dolaşım Arzı 1,32B 1,32B 1,32B Toplam Arz 1.315.375.280,972077 1.315.375.280,972077 1.315.375.280,972077

