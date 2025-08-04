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Selenium Fiyatı (SELE)

Listelenmedi

Selenium (SELE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,25685
$0,25685$0,25685
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Selenium (SELE) Fiyatı

Selenium (SELE), şu anda 0,25685 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,61M USD piyasa değerine sahiptir. SELE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Selenium Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,04
Selenium 24 saatlik fiyat değişimi
6,26M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SELE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SELE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Selenium (SELE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Selenium / USD fiyat değişimi, $ +0,0001093.
Son 30 gün içerisinde, Selenium / USD fiyat değişimi, $ +0,0175283943.
Son 60 gün içerisinde, Selenium / USD fiyat değişimi, $ +0,0914958775.
Son 90 gün içerisinde, Selenium / USD fiyat değişimi, $ +0,07975010023302795.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001093+%0,04
30 Gün$ +0,0175283943+%6,82
60 Gün$ +0,0914958775+%35,62
90 Gün$ +0,07975010023302795+%45,03

Selenium (SELE) Fiyat Analizi

En güncel Selenium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,255119
$ 0,255119$ 0,255119

$ 0,260703
$ 0,260703$ 0,260703

$ 0,386158
$ 0,386158$ 0,386158

+%0,17

+%0,04

-%9,22

Selenium (SELE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

--
----

6,26M
6,26M 6,26M

Selenium (SELE) Nedir?

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

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Selenium (SELE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Selenium (SELE) Token Ekonomisi

Selenium (SELE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SELE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SELE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SELE / VND
6.759,00775
1 SELE / AUD
A$0,395549
1 SELE / GBP
0,1926375
1 SELE / EUR
0,220891
1 SELE / USD
$0,25685
1 SELE / MYR
RM1,0864755
1 SELE / TRY
10,4460895
1 SELE / JPY
¥37,75695
1 SELE / ARS
ARS$350,4076125
1 SELE / RUB
20,49663
1 SELE / INR
22,5129025
1 SELE / IDR
Rp4.210,655064
1 SELE / KRW
355,254372
1 SELE / PHP
14,7252105
1 SELE / EGP
￡E.12,436677
1 SELE / BRL
R$1,4203805
1 SELE / CAD
C$0,3518845
1 SELE / BDT
31,279193
1 SELE / NGN
391,5395715
1 SELE / UAH
10,715782
1 SELE / VES
Bs31,59255
1 SELE / CLP
$248,6308
1 SELE / PKR
Rs72,801564
1 SELE / KZT
138,6861575
1 SELE / THB
฿8,32194
1 SELE / TWD
NT$7,6669725
1 SELE / AED
د.إ0,9426395
1 SELE / CHF
Fr0,20548
1 SELE / HKD
HK$2,013704
1 SELE / MAD
.د.م2,327061
1 SELE / MXN
$4,833917
1 SELE / PLN
0,9477765
1 SELE / RON
лв1,125003
1 SELE / SEK
kr2,481171
1 SELE / BGN
лв0,431508
1 SELE / HUF
Ft88,4154755
1 SELE / CZK
5,455494
1 SELE / KWD
د.ك0,07833925
1 SELE / ILS
0,87329