Bugünkü Serpent Fiyatı

Bugünkü Serpent (SPT) fiyatı $ 0,00007835 olup, son 24 saatte % 1,39 değişim gösterdi. Mevcut SPT / USD dönüşüm oranı SPT başına $ 0,00007835 şeklindedir.

Serpent, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.350 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SPT şeklindedir. Son 24 saat içinde SPT, $ 0,00007559 (en düşük) ile $ 0,00008594 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00044166 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004532 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPT, son bir saatte -%1,68 ve son 7 günde -%13,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Serpent (SPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,35K$ 78,35K $ 78,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,35K$ 78,35K $ 78,35K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

