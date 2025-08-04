SHAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

SHAR Fiyat Bilgileri

SHAR Resmi Websitesi

SHAR Token Ekonomisi

SHAR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SHARPEI Logosu

SHARPEI Fiyatı (SHAR)

Listelenmedi

SHARPEI (SHAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00064926
$0,00064926$0,00064926
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SHARPEI (SHAR) Fiyatı

SHARPEI (SHAR), şu anda 0,00064926 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 584,28K USD piyasa değerine sahiptir. SHAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SHARPEI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,04
SHARPEI 24 saatlik fiyat değişimi
899,91M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SHAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SHAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SHARPEI (SHAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SHARPEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SHARPEI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000429027.
Son 60 gün içerisinde, SHARPEI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000584808.
Son 90 gün içerisinde, SHARPEI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000803613028243857.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,04
30 Gün$ +0,0000429027+%6,61
60 Gün$ +0,0000584808+%9,01
90 Gün$ +0,0000803613028243857+%14,13

SHARPEI (SHAR) Fiyat Analizi

En güncel SHARPEI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00063779
$ 0,00063779$ 0,00063779

$ 0,00065239
$ 0,00065239$ 0,00065239

$ 0,00131441
$ 0,00131441$ 0,00131441

--

+%1,04

-%12,59

SHARPEI (SHAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 584,28K
$ 584,28K$ 584,28K

--
----

899,91M
899,91M 899,91M

SHARPEI (SHAR) Nedir?

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SHARPEI (SHAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

SHARPEI (SHAR) Token Ekonomisi

SHARPEI (SHAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SHARPEI (SHAR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SHAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHAR / VND
17,0852769
1 SHAR / AUD
A$0,0009998604
1 SHAR / GBP
0,000486945
1 SHAR / EUR
0,0005583636
1 SHAR / USD
$0,00064926
1 SHAR / MYR
RM0,0027463698
1 SHAR / TRY
0,0264054042
1 SHAR / JPY
¥0,09544122
1 SHAR / ARS
ARS$0,8845453314
1 SHAR / RUB
0,0518888592
1 SHAR / INR
0,0569920428
1 SHAR / IDR
Rp10,6436048544
1 SHAR / KRW
0,8992510704
1 SHAR / PHP
0,037235061
1 SHAR / EGP
￡E.0,0314501544
1 SHAR / BRL
R$0,00357093
1 SHAR / CAD
C$0,0008894862
1 SHAR / BDT
0,0790668828
1 SHAR / NGN
0,9897254514
1 SHAR / UAH
0,0270871272
1 SHAR / VES
Bs0,0811575
1 SHAR / CLP
$0,62718516
1 SHAR / PKR
Rs0,184552155
1 SHAR / KZT
0,350567937
1 SHAR / THB
฿0,0210230388
1 SHAR / TWD
NT$0,0194063814
1 SHAR / AED
د.إ0,0023827842
1 SHAR / CHF
Fr0,000519408
1 SHAR / HKD
HK$0,0050901984
1 SHAR / MAD
.د.م0,0058822956
1 SHAR / MXN
$0,0122320584
1 SHAR / PLN
0,0023957694
1 SHAR / RON
лв0,0028437588
1 SHAR / SEK
kr0,0062783442
1 SHAR / BGN
лв0,0010907568
1 SHAR / HUF
Ft0,2240336556
1 SHAR / CZK
0,013796775
1 SHAR / KWD
د.ك0,0001980243
1 SHAR / ILS
0,0022139766