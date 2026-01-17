Bugünkü Shifu Fiyatı

Bugünkü Shifu (SHIFU) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut SHIFU / USD dönüşüm oranı SHIFU başına $ 0 şeklindedir.

Shifu, şu anda piyasa değeri açısından $ 500.363 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 91,56B SHIFU şeklindedir. Son 24 saat içinde SHIFU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHIFU, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%2,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shifu (SHIFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 500,36K$ 500,36K $ 500,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 546,47K$ 546,47K $ 546,47K Dolaşım Arzı 91,56B 91,56B 91,56B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

