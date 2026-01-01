Bugünkü shiny rock Fiyatı

Bugünkü shiny rock (ROCK) fiyatı $ 0,00039229 olup, son 24 saatte % 5,01 değişim gösterdi. Mevcut ROCK / USD dönüşüm oranı ROCK başına $ 0,00039229 şeklindedir.

shiny rock, şu anda piyasa değeri açısından $ 392.935 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M ROCK şeklindedir. Son 24 saat içinde ROCK, $ 0,00031665 (en düşük) ile $ 0,00058034 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00230682 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017456 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROCK, son bir saatte +%1,22 ve son 7 günde -%50,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

shiny rock (ROCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 392,94K$ 392,94K $ 392,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 392,94K$ 392,94K $ 392,94K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.866.303,346813 999.866.303,346813 999.866.303,346813

