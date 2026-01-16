Bugünkü Shitcoinscreener Fiyatı

Bugünkü Shitcoinscreener (SCREENER) fiyatı $ 0,00018263 olup, son 24 saatte % 12,25 değişim gösterdi. Mevcut SCREENER / USD dönüşüm oranı SCREENER başına $ 0,00018263 şeklindedir.

Shitcoinscreener, şu anda piyasa değeri açısından $ 70.154 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 377,32M SCREENER şeklindedir. Son 24 saat içinde SCREENER, $ 0,0001709 (en düşük) ile $ 0,00021087 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00037421 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001709 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCREENER, son bir saatte -%2,15 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shitcoinscreener (SCREENER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 70,15K$ 70,15K $ 70,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,93K$ 185,93K $ 185,93K Dolaşım Arzı 377,32M 377,32M 377,32M Toplam Arz 999.997.888,182876 999.997.888,182876 999.997.888,182876

