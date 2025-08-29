Shroomy (SHROOMY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00520507 24 sa Yüksek $ 0,00543444 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00543444 En Düşük Fiyat $ 0,00012473 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,60 Fiyat Değişimi (7 G) +%121,47

Shroomy (SHROOMY) canlı fiyatı $0,00528722. SHROOMY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00520507 ve en yüksek $ 0,00543444 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHROOMY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00543444, en düşük fiyatı ise $ 0,00012473 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHROOMY son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,60 ve son 7 günde +%121,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Shroomy (SHROOMY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,91M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,91M Dolaşım Arzı 927,91M Toplam Arz 927.908.200,0

Şu anki Shroomy piyasa değeri $ 4,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHROOMY arzı 927,91M olup, toplam arzı 927908200.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,91M.