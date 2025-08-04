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Shytoshi Kusama Fiyatı (SHY)

Listelenmedi

Shytoshi Kusama (SHY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00225377
$0,00225377$0,00225377
+%4,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Shytoshi Kusama (SHY) Fiyatı

Shytoshi Kusama (SHY), şu anda 0,00225393 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,13M USD piyasa değerine sahiptir. SHY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shytoshi Kusama Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,87
Shytoshi Kusama 24 saatlik fiyat değişimi
499,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Shytoshi Kusama (SHY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ +0,00010475.
Son 30 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ -0,0008076342.
Son 60 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ -0,0008779357.
Son 90 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010475+%4,87
30 Gün$ -0,0008076342-%35,83
60 Gün$ -0,0008779357-%38,95
90 Gün$ 0--

Shytoshi Kusama (SHY) Fiyat Analizi

En güncel Shytoshi Kusama fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00209409
$ 0,00209409$ 0,00209409

$ 0,00226137
$ 0,00226137$ 0,00226137

$ 0,01461608
$ 0,01461608$ 0,01461608

+%0,39

+%4,87

-%11,55

Shytoshi Kusama (SHY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

--
----

499,87M
499,87M 499,87M

Shytoshi Kusama (SHY) Nedir?

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

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Shytoshi Kusama (SHY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Shytoshi Kusama (SHY) Token Ekonomisi

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SHY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHY / VND
59,31216795
1 SHY / AUD
A$0,0034710522
1 SHY / GBP
0,0016904475
1 SHY / EUR
0,0019383798
1 SHY / USD
$0,00225393
1 SHY / MYR
RM0,0095341239
1 SHY / TRY
0,0916673331
1 SHY / JPY
¥0,33132771
1 SHY / ARS
ARS$3,0707316927
1 SHY / RUB
0,1801340856
1 SHY / INR
0,1978499754
1 SHY / IDR
Rp36,9496662192
1 SHY / KRW
3,1217832072
1 SHY / PHP
0,1292628855
1 SHY / EGP
￡E.0,1091803692
1 SHY / BRL
R$0,012396615
1 SHY / CAD
C$0,0030878841
1 SHY / BDT
0,2744835954
1 SHY / NGN
3,4358683527
1 SHY / UAH
0,0940339596
1 SHY / VES
Bs0,28174125
1 SHY / CLP
$2,17729638
1 SHY / PKR
Rs0,6406796025
1 SHY / KZT
1,2170095035
1 SHY / THB
฿0,0729822534
1 SHY / TWD
NT$0,0673699677
1 SHY / AED
د.إ0,0082719231
1 SHY / CHF
Fr0,001803144
1 SHY / HKD
HK$0,0176708112
1 SHY / MAD
.د.م0,0204206058
1 SHY / MXN
$0,0424640412
1 SHY / PLN
0,0083170017
1 SHY / RON
лв0,0098722134
1 SHY / SEK
kr0,0217955031
1 SHY / BGN
лв0,0037866024
1 SHY / HUF
Ft0,7777410858
1 SHY / CZK
0,0478960125
1 SHY / KWD
د.ك0,00068744865
1 SHY / ILS
0,0076859013