Shytoshi Kusama Fiyatı (SHY)
Shytoshi Kusama (SHY), şu anda 0,00225393 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,13M USD piyasa değerine sahiptir. SHY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ +0,00010475.
Son 30 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ -0,0008076342.
Son 60 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ -0,0008779357.
Son 90 gün içerisinde, Shytoshi Kusama / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010475
|+%4,87
|30 Gün
|$ -0,0008076342
|-%35,83
|60 Gün
|$ -0,0008779357
|-%38,95
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shytoshi Kusama fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,39
+%4,87
-%11,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility
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