Bugünkü Sierra Fiyatı

Bugünkü Sierra (SIERRA) fiyatı $ 1,01 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut SIERRA / USD dönüşüm oranı SIERRA başına $ 1,01 şeklindedir.

Sierra, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.469.518 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,46M SIERRA şeklindedir. Son 24 saat içinde SIERRA, $ 1,006 (en düşük) ile $ 1,014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,994612 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIERRA, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%0,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sierra (SIERRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 1,46M 1,46M 1,46M Toplam Arz 1.455.953,684961 1.455.953,684961 1.455.953,684961

Şu anki Sierra piyasa değeri $ 1,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIERRA arzı 1,46M olup, toplam arzı 1455953.684961. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,47M.