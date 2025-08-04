Silk (SILK) Nedir?

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

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Silk (SILK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Silk (SILK) Token Ekonomisi

Silk (SILK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SILK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!