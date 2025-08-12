Silver (AG) Nedir?

SilverSwap is the first premium DEX (Decentralized Exchange) on Sonic that offers fully novel tokenomics, including a 9-year runway, a burn-centric design, unmatchedcswap speeds, and the most effective and high-yielding liquidity provision options. SilverSwap offers best-in-class designs for UI/UX without compromising on effectivity. Through the use of Concentrated liquidity powered by Algebra, SilverSwap ensure swaps are always providing the best depths to traders.

Silver (AG) Kaynağı Resmi Websitesi

Silver (AG) Token Ekonomisi

Silver (AG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!