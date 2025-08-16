SIMON Hakkında Daha Fazla Bilgi

Simon the Gator Logosu

Simon the Gator Fiyatı (SIMON)

Listelenmedi

1 SIMON / USD Canlı Fiyatı:

$0,00107256$0,00107256
+%31,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Simon the Gator (SIMON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:59 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
$ 0,00130938
$ 0,00130938$ 0,00130938
24 sa Yüksek

$ 0,00130938
$ 0,00130938$ 0,00130938

$ 0,00130938
$ 0,00130938$ 0,00130938

-%5,58

+%31,60

--

--

Simon the Gator (SIMON) canlı fiyatı $0,00107116. SIMON, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00130938 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00130938, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMON son bir saatte -%5,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%31,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Simon the Gator (SIMON) Piyasa Bilgileri

$ 651,25K
$ 651,25K$ 651,25K

$ 734,73K
$ 734,73K$ 734,73K

611,60M
611,60M 611,60M

690.000.000,0
690.000.000,0 690.000.000,0

Şu anki Simon the Gator piyasa değeri $ 651,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMON arzı 611,60M olup, toplam arzı 690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 734,73K.

Simon the Gator (SIMON) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Simon the Gator / USD fiyat değişimi, $ +0,00025723.
Son 30 gün içerisinde, Simon the Gator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Simon the Gator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Simon the Gator / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00025723+%31,60
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Simon the Gator (SIMON) Nedir?

Simon the Gator ($SIMON) is a community-driven ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by Matt Furie’s artistic style and themed around exposing and rejecting bad actors in the crypto space—commonly referred to as “ruggers” and “jeeters.” The project uses satire and bold visual branding to unite a community around transparency, accountability, and resilience in decentralized finance (DeFi). Simon the Gator’s ecosystem is centered on community engagement through social channels such as X and Telegram, where holders participate in discussions, campaigns, and meme-driven content that promote its core message of calling out market manipulation and fostering an authentic, self-aware crypto culture.

Simon the Gator (SIMON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Simon the Gator Fiyat Tahmini (USD)

Simon the Gator (SIMON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Simon the Gator (SIMON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Simon the Gator için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Simon the Gator fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SIMON Varlığından Yerel Para Birimlerine

Simon the Gator (SIMON) Token Ekonomisi

Simon the Gator (SIMON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIMON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Simon the Gator (SIMON) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Simon the Gator (SIMON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SIMON fiyatı, 0,00107116 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SIMON / USD güncel fiyatı nedir?
SIMON / USD güncel fiyatı $ 0,00107116. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Simon the Gator varlığının piyasa değeri nedir?
SIMON piyasa değeri $ 651,25K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SIMON arzı nedir?
Dolaşımdaki SIMON arzı, 611,60M USD.
SIMON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SIMON, ATH fiyatı olan 0,00130938 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SIMON fiyatı (ATL) nedir?
SIMON, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SIMON işlem hacmi nedir?
SIMON için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SIMON bu yıl daha da yükselir mi?
SIMON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SIMON fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:59 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

