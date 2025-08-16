Simon the Gator (SIMON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00130938 $ 0,00130938 $ 0,00130938 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00130938$ 0,00130938 $ 0,00130938 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00130938$ 0,00130938 $ 0,00130938 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%31,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Simon the Gator (SIMON) canlı fiyatı $0,00107116. SIMON, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00130938 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00130938, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMON son bir saatte -%5,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%31,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Simon the Gator (SIMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 651,25K$ 651,25K $ 651,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 734,73K$ 734,73K $ 734,73K Dolaşım Arzı 611,60M 611,60M 611,60M Toplam Arz 690.000.000,0 690.000.000,0 690.000.000,0

Şu anki Simon the Gator piyasa değeri $ 651,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMON arzı 611,60M olup, toplam arzı 690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 734,73K.