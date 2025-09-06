SimpCoin (SIMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00018417 $ 0,00018417 $ 0,00018417 24 sa Düşük $ 0,00024731 $ 0,00024731 $ 0,00024731 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00018417$ 0,00018417 $ 0,00018417 24 sa Yüksek $ 0,00024731$ 0,00024731 $ 0,00024731 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024731$ 0,00024731 $ 0,00024731 En Düşük Fiyat $ 0,00018417$ 0,00018417 $ 0,00018417 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,95 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%13,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

SimpCoin (SIMP) canlı fiyatı $0,00021409. SIMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00018417 ve en yüksek $ 0,00024731 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SIMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024731, en düşük fiyatı ise $ 0,00018417 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SIMP son bir saatte +%15,95 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SimpCoin (SIMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 205,95K$ 205,95K $ 205,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 205,95K$ 205,95K $ 205,95K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.728,165936 999.990.728,165936 999.990.728,165936

Şu anki SimpCoin piyasa değeri $ 205,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SIMP arzı 999,99M olup, toplam arzı 999990728.165936. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 205,95K.