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SingularityDAO Fiyatı (SDAO)

Listelenmedi

SingularityDAO (SDAO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03719937
$0,03719937$0,03719937
-%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SingularityDAO (SDAO) Fiyatı

SingularityDAO (SDAO), şu anda 0,03719937 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,37M USD piyasa değerine sahiptir. SDAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SingularityDAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,11
SingularityDAO 24 saatlik fiyat değişimi
90,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SingularityDAO (SDAO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SingularityDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,00119570343678841.
Son 30 gün içerisinde, SingularityDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0001414096.
Son 60 gün içerisinde, SingularityDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0055278301.
Son 90 gün içerisinde, SingularityDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,01907551030746838.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00119570343678841-%3,11
30 Gün$ +0,0001414096+%0,38
60 Gün$ -0,0055278301-%14,86
90 Gün$ -0,01907551030746838-%33,89

SingularityDAO (SDAO) Fiyat Analizi

En güncel SingularityDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0370966
$ 0,0370966$ 0,0370966

$ 0,04199257
$ 0,04199257$ 0,04199257

$ 6,62
$ 6,62$ 6,62

+%0,03

-%3,11

-%20,74

SingularityDAO (SDAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M

--
----

90,50M
90,50M 90,50M

SingularityDAO (SDAO) Nedir?

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

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SingularityDAO (SDAO) Kaynağı

Resmi Websitesi

SingularityDAO (SDAO) Token Ekonomisi

SingularityDAO (SDAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SDAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SDAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SDAO / VND
978,90142155
1 SDAO / AUD
A$0,0572870298
1 SDAO / GBP
0,0278995275
1 SDAO / EUR
0,0319914582
1 SDAO / USD
$0,03719937
1 SDAO / MYR
RM0,1573533351
1 SDAO / TRY
1,5128983779
1 SDAO / JPY
¥5,46830739
1 SDAO / ARS
ARS$50,7492405225
1 SDAO / RUB
2,968509726
1 SDAO / INR
3,2605247805
1 SDAO / IDR
Rp609,8256401328
1 SDAO / KRW
51,4511926344
1 SDAO / PHP
2,1326398821
1 SDAO / EGP
￡E.1,8011934954
1 SDAO / BRL
R$0,2057125161
1 SDAO / CAD
C$0,0509631369
1 SDAO / BDT
4,5301392786
1 SDAO / NGN
56,7063476343
1 SDAO / UAH
1,5519577164
1 SDAO / VES
Bs4,57552251
1 SDAO / CLP
$36,00899016
1 SDAO / PKR
Rs10,5437894328
1 SDAO / KZT
20,0857998315
1 SDAO / THB
฿1,205259588
1 SDAO / TWD
NT$1,1104011945
1 SDAO / AED
د.إ0,1365216879
1 SDAO / CHF
Fr0,029759496
1 SDAO / HKD
HK$0,2916430608
1 SDAO / MAD
.د.م0,3370262922
1 SDAO / MXN
$0,7000921434
1 SDAO / PLN
0,1372656753
1 SDAO / RON
лв0,1629332406
1 SDAO / SEK
kr0,3593459142
1 SDAO / BGN
лв0,0624949416
1 SDAO / HUF
Ft12,8051391351
1 SDAO / CZK
0,7901146188
1 SDAO / KWD
د.ك0,01134580785
1 SDAO / ILS
0,126477858