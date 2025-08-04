SingularityDAO (SDAO) Nedir?

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

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SingularityDAO (SDAO) Kaynağı Resmi Websitesi

SingularityDAO (SDAO) Token Ekonomisi

SingularityDAO (SDAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SDAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!