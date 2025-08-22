Skull of Pepe Token (SKOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0085122 $ 0,0085122 $ 0,0085122 24 sa Düşük $ 0,00897844 $ 0,00897844 $ 0,00897844 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0085122$ 0,0085122 $ 0,0085122 24 sa Yüksek $ 0,00897844$ 0,00897844 $ 0,00897844 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,142385$ 0,142385 $ 0,142385 En Düşük Fiyat $ 0,00728446$ 0,00728446 $ 0,00728446 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,38 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,38

Skull of Pepe Token (SKOP) canlı fiyatı $0,00897695. SKOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0085122 ve en yüksek $ 0,00897844 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SKOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,142385, en düşük fiyatı ise $ 0,00728446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SKOP son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde -%17,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Skull of Pepe Token (SKOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Dolaşım Arzı 150,00M 150,00M 150,00M Toplam Arz 150.000.000,0 150.000.000,0 150.000.000,0

Şu anki Skull of Pepe Token piyasa değeri $ 1,35M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKOP arzı 150,00M olup, toplam arzı 150000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35M.