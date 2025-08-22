SKOP Hakkında Daha Fazla Bilgi

Skull of Pepe Token (SKOP) Fiyat Bilgileri (USD)

Skull of Pepe Token (SKOP) canlı fiyatı $0,00897695. SKOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0085122 ve en yüksek $ 0,00897844 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SKOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,142385, en düşük fiyatı ise $ 0,00728446 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SKOP son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde -%17,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Skull of Pepe Token (SKOP) Piyasa Bilgileri

Şu anki Skull of Pepe Token piyasa değeri $ 1,35M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKOP arzı 150,00M olup, toplam arzı 150000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,35M.

Skull of Pepe Token (SKOP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Skull of Pepe Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Skull of Pepe Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0052825284.
Son 60 gün içerisinde, Skull of Pepe Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0032871481.
Son 90 gün içerisinde, Skull of Pepe Token / USD fiyat değişimi, $ -0,001993677778175894.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,62
30 Gün$ -0,0052825284-%58,84
60 Gün$ -0,0032871481-%36,61
90 Gün$ -0,001993677778175894-%18,17

Skull of Pepe Token (SKOP) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Skull of Pepe Token (SKOP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Skull of Pepe Token Fiyat Tahmini (USD)

Skull of Pepe Token (SKOP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Skull of Pepe Token (SKOP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Skull of Pepe Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Skull of Pepe Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SKOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Skull of Pepe Token (SKOP) Token Ekonomisi

Skull of Pepe Token (SKOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SKOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Skull of Pepe Token (SKOP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Skull of Pepe Token (SKOP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SKOP fiyatı, 0,00897695 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SKOP / USD güncel fiyatı nedir?
SKOP / USD güncel fiyatı $ 0,00897695. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Skull of Pepe Token varlığının piyasa değeri nedir?
SKOP piyasa değeri $ 1,35M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SKOP arzı nedir?
Dolaşımdaki SKOP arzı, 150,00M USD.
SKOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SKOP, ATH fiyatı olan 0,142385 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SKOP fiyatı (ATL) nedir?
SKOP, ATL fiyatı olan 0,00728446 USD değerine düştü.
SKOP işlem hacmi nedir?
SKOP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SKOP bu yıl daha da yükselir mi?
SKOP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SKOP fiyat tahminine göz atın.
Skull of Pepe Token (SKOP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.