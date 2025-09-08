Slap cat (SLAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001849 $ 0,00001849 $ 0,00001849 24 sa Düşük $ 0,00001872 $ 0,00001872 $ 0,00001872 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001849$ 0,00001849 $ 0,00001849 24 sa Yüksek $ 0,00001872$ 0,00001872 $ 0,00001872 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00062879$ 0,00062879 $ 0,00062879 En Düşük Fiyat $ 0,00000998$ 0,00000998 $ 0,00000998 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,33 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,05

Slap cat (SLAP) canlı fiyatı $0,00001861. SLAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001849 ve en yüksek $ 0,00001872 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00062879, en düşük fiyatı ise $ 0,00000998 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLAP son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,33 ve son 7 günde +%1,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Slap cat (SLAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,58K$ 18,58K $ 18,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,58K$ 18,58K $ 18,58K Dolaşım Arzı 998,32M 998,32M 998,32M Toplam Arz 998.324.385,876085 998.324.385,876085 998.324.385,876085

Şu anki Slap cat piyasa değeri $ 18,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLAP arzı 998,32M olup, toplam arzı 998324385.876085. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,58K.