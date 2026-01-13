Bugünkü SleeperBot Fiyatı

Bugünkü SleeperBot (ZZZZ) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut ZZZZ / USD dönüşüm oranı ZZZZ başına $ 0 şeklindedir.

SleeperBot, şu anda piyasa değeri açısından $ 109.761 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 789,07M ZZZZ şeklindedir. Son 24 saat içinde ZZZZ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZZZZ, son bir saatte -%1,76 ve son 7 günde -%54,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SleeperBot (ZZZZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,76K$ 109,76K $ 109,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,76K$ 109,76K $ 109,76K Dolaşım Arzı 789,07M 789,07M 789,07M Toplam Arz 789.065.612,7093577 789.065.612,7093577 789.065.612,7093577

