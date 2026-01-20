Bugünkü slopcraft Fiyatı

Bugünkü slopcraft (SLOPCRAFT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 24,54 değişim gösterdi. Mevcut SLOPCRAFT / USD dönüşüm oranı SLOPCRAFT başına $ 0 şeklindedir.

slopcraft, şu anda piyasa değeri açısından $ 96.927 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M SLOPCRAFT şeklindedir. Son 24 saat içinde SLOPCRAFT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLOPCRAFT, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

slopcraft (SLOPCRAFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 96,93K$ 96,93K $ 96,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 96,93K$ 96,93K $ 96,93K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.943.406,7228523 999.943.406,7228523 999.943.406,7228523

Şu anki slopcraft piyasa değeri $ 96,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOPCRAFT arzı 999,94M olup, toplam arzı 999943406.7228523. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 96,93K.