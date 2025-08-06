Smudge Lord Fiyatı (SMUDGE)
Smudge Lord (SMUDGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SMUDGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SMUDGE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SMUDGE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Smudge Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Smudge Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Smudge Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Smudge Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,47
|30 Gün
|$ 0
|+%20,70
|60 Gün
|$ 0
|+%17,48
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Smudge Lord fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,47
-%6,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since! Tokenomics: Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced. Community: Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun. Use Case: Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire. $SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Smudge Lord (SMUDGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMUDGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SMUDGE / VND
₫--
|1 SMUDGE / AUD
A$--
|1 SMUDGE / GBP
￡--
|1 SMUDGE / EUR
€--
|1 SMUDGE / USD
$--
|1 SMUDGE / MYR
RM--
|1 SMUDGE / TRY
₺--
|1 SMUDGE / JPY
¥--
|1 SMUDGE / ARS
ARS$--
|1 SMUDGE / RUB
₽--
|1 SMUDGE / INR
₹--
|1 SMUDGE / IDR
Rp--
|1 SMUDGE / KRW
₩--
|1 SMUDGE / PHP
₱--
|1 SMUDGE / EGP
￡E.--
|1 SMUDGE / BRL
R$--
|1 SMUDGE / CAD
C$--
|1 SMUDGE / BDT
৳--
|1 SMUDGE / NGN
₦--
|1 SMUDGE / UAH
₴--
|1 SMUDGE / VES
Bs--
|1 SMUDGE / CLP
$--
|1 SMUDGE / PKR
Rs--
|1 SMUDGE / KZT
₸--
|1 SMUDGE / THB
฿--
|1 SMUDGE / TWD
NT$--
|1 SMUDGE / AED
د.إ--
|1 SMUDGE / CHF
Fr--
|1 SMUDGE / HKD
HK$--
|1 SMUDGE / MAD
.د.م--
|1 SMUDGE / MXN
$--
|1 SMUDGE / PLN
zł--
|1 SMUDGE / RON
лв--
|1 SMUDGE / SEK
kr--
|1 SMUDGE / BGN
лв--
|1 SMUDGE / HUF
Ft--
|1 SMUDGE / CZK
Kč--
|1 SMUDGE / KWD
د.ك--
|1 SMUDGE / ILS
₪--