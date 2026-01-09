Bugünkü Solaire Privacy Fiyatı

Bugünkü Solaire Privacy (ZPAY) fiyatı $ 0,00000559 olup, son 24 saatte % 1,43 değişim gösterdi. Mevcut ZPAY / USD dönüşüm oranı ZPAY başına $ 0,00000559 şeklindedir.

Solaire Privacy, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.577,72 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,24M ZPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde ZPAY, $ 0,00000536 (en düşük) ile $ 0,00000561 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00150099 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZPAY, son bir saatte +%0,36 ve son 7 günde +%6,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,18 seviyesine ulaştı.

Solaire Privacy (ZPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Hacim (24 Sa) $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Dolaşım Arzı 998,24M 998,24M 998,24M Toplam Arz 998.244.085,757514 998.244.085,757514 998.244.085,757514

