Bugünkü Solana Swap Fiyatı

Bugünkü Solana Swap (SOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,12 değişim gösterdi. Mevcut SOS / USD dönüşüm oranı SOS başına $ 0 şeklindedir.

Solana Swap, şu anda piyasa değeri açısından $ 133.542 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SOS şeklindedir. Son 24 saat içinde SOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,69 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOS, son bir saatte -%1,03 ve son 7 günde -%6,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Solana Swap (SOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 133,54K$ 133,54K $ 133,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 133,54K$ 133,54K $ 133,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Solana Swap piyasa değeri $ 133,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 133,54K.