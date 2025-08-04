SolBox (SOLBOX) Nedir?

SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.

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SolBox (SOLBOX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SolBox (SOLBOX) Token Ekonomisi

SolBox (SOLBOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLBOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!