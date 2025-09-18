Solotto (LOTTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007974 $ 0,00007974 $ 0,00007974 24 sa Düşük $ 0,00016841 $ 0,00016841 $ 0,00016841 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007974$ 0,00007974 $ 0,00007974 24 sa Yüksek $ 0,00016841$ 0,00016841 $ 0,00016841 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016841$ 0,00016841 $ 0,00016841 En Düşük Fiyat $ 0,0000732$ 0,0000732 $ 0,0000732 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%107,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Solotto (LOTTO) canlı fiyatı $0,00016534. LOTTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007974 ve en yüksek $ 0,00016841 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOTTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016841, en düşük fiyatı ise $ 0,0000732 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOTTO son bir saatte +%2,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%107,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solotto (LOTTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 165,35K$ 165,35K $ 165,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 165,35K$ 165,35K $ 165,35K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Solotto piyasa değeri $ 165,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOTTO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 165,35K.