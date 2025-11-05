SOLTAN (SOLTAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,76

SOLTAN (SOLTAN) canlı fiyatı --. SOLTAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SOLTAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SOLTAN son bir saatte -%0,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,56 ve son 7 günde -%21,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SOLTAN (SOLTAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 111,87K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 111,87K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki SOLTAN piyasa değeri $ 111,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLTAN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111,87K.