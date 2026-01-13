Bugünkü somaliscan Fiyatı

Bugünkü somaliscan (SS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 12,05 değişim gösterdi. Mevcut SS / USD dönüşüm oranı SS başına $ 0 şeklindedir.

somaliscan, şu anda piyasa değeri açısından $ 145.272 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M SS şeklindedir. Son 24 saat içinde SS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SS, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%24,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

somaliscan (SS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 145,27K$ 145,27K $ 145,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 145,27K$ 145,27K $ 145,27K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.984.428,172927 999.984.428,172927 999.984.428,172927

