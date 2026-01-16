Bugünkü Something Dumb Fiyatı

Bugünkü Something Dumb (DUMB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,63 değişim gösterdi. Mevcut DUMB / USD dönüşüm oranı DUMB başına $ 0 şeklindedir.

Something Dumb, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.227 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 930,94M DUMB şeklindedir. Son 24 saat içinde DUMB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DUMB, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Something Dumb (DUMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,23K$ 78,23K $ 78,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,11K$ 83,11K $ 83,11K Dolaşım Arzı 930,94M 930,94M 930,94M Toplam Arz 988.990.527,245365 988.990.527,245365 988.990.527,245365

