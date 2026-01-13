Bugünkü Soter Fiyatı

Bugünkü Soter (SOTER) fiyatı $ 0,00002532 olup, son 24 saatte % 14,92 değişim gösterdi. Mevcut SOTER / USD dönüşüm oranı SOTER başına $ 0,00002532 şeklindedir.

Soter, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.310 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 960,21M SOTER şeklindedir. Son 24 saat içinde SOTER, $ 0,00002435 (en düşük) ile $ 0,00003261 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00042469 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001316 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOTER, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde +%54,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Soter (SOTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,31K$ 24,31K $ 24,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,31K$ 24,31K $ 24,31K Dolaşım Arzı 960,21M 960,21M 960,21M Toplam Arz 960.205.640,285811 960.205.640,285811 960.205.640,285811

Şu anki Soter piyasa değeri $ 24,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOTER arzı 960,21M olup, toplam arzı 960205640.285811. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,31K.