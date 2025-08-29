GRPH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Soul Graph Fiyatı (GRPH)

1 GRPH / USD Canlı Fiyatı:

$0,0026564
$0,0026564
+%0,401D
Soul Graph (GRPH) Canlı Fiyat Grafiği
Soul Graph (GRPH) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 0,00251838
$ 0,00251838
$ 0,00275043
$ 0,00275043
$ 0,00251838
$ 0,00251838

$ 0,00275043
$ 0,00275043

$ 0,064363
$ 0,064363

$ 0,00089303
$ 0,00089303

+%1,18

+%0,78

+%0,59

+%0,59

Soul Graph (GRPH) canlı fiyatı $0,00265438. GRPH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00251838 ve en yüksek $ 0,00275043 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRPH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,064363, en düşük fiyatı ise $ 0,00089303 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRPH son bir saatte +%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,78 ve son 7 günde +%0,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Soul Graph (GRPH) Piyasa Bilgileri

$ 2,65M
$ 2,65M

$ 2,65M
$ 2,65M

999,91M
999,91M

999.908.082,757059
999.908.082,757059

Şu anki Soul Graph piyasa değeri $ 2,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRPH arzı 999,91M olup, toplam arzı 999908082.757059. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,65M.

Soul Graph (GRPH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Soul Graph / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Soul Graph / USD fiyat değişimi, $ -0,0004536231.
Son 60 gün içerisinde, Soul Graph / USD fiyat değişimi, $ -0,0017863266.
Son 90 gün içerisinde, Soul Graph / USD fiyat değişimi, $ -0,0008100451109238345.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,78
30 Gün$ -0,0004536231-%17,08
60 Gün$ -0,0017863266-%67,29
90 Gün$ -0,0008100451109238345-%23,38

Soul Graph (GRPH) Nedir?

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

Soul Graph (GRPH) Kaynağı

Soul Graph Fiyat Tahmini (USD)

Soul Graph (GRPH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Soul Graph (GRPH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Soul Graph için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Soul Graph fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GRPH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Soul Graph (GRPH) Token Ekonomisi

Soul Graph (GRPH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRPH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Soul Graph (GRPH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Soul Graph (GRPH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GRPH fiyatı, 0,00265438 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GRPH / USD güncel fiyatı nedir?
GRPH / USD güncel fiyatı $ 0,00265438. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Soul Graph varlığının piyasa değeri nedir?
GRPH piyasa değeri $ 2,65M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GRPH arzı nedir?
Dolaşımdaki GRPH arzı, 999,91M USD.
GRPH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GRPH, ATH fiyatı olan 0,064363 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GRPH fiyatı (ATL) nedir?
GRPH, ATL fiyatı olan 0,00089303 USD değerine düştü.
GRPH işlem hacmi nedir?
GRPH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GRPH bu yıl daha da yükselir mi?
GRPH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GRPH fiyat tahminine göz atın.
