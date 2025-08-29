Soul Graph (GRPH) Fiyat Bilgileri (USD)

Soul Graph (GRPH) canlı fiyatı $0,00265438. GRPH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00251838 ve en yüksek $ 0,00275043 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRPH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,064363, en düşük fiyatı ise $ 0,00089303 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRPH son bir saatte +%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,78 ve son 7 günde +%0,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Soul Graph (GRPH) Piyasa Bilgileri

Şu anki Soul Graph piyasa değeri $ 2,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRPH arzı 999,91M olup, toplam arzı 999908082.757059. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,65M.