Bugünkü SOULONSOL Fiyatı

Bugünkü SOULONSOL (SOS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SOS / USD dönüşüm oranı SOS başına $ 0 şeklindedir.

SOULONSOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 119.599 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 981,08M SOS şeklindedir. Son 24 saat içinde SOS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00113679 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOULONSOL (SOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119,60K$ 119,60K $ 119,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 119,60K$ 119,60K $ 119,60K Dolaşım Arzı 981,08M 981,08M 981,08M Toplam Arz 981.083.519,9046341 981.083.519,9046341 981.083.519,9046341

