Bugünkü Sparkle Fiyatı

Bugünkü Sparkle (SSS) fiyatı $ 0,00226184 olup, son 24 saatte % 3,67 değişim gösterdi. Mevcut SSS / USD dönüşüm oranı SSS başına $ 0,00226184 şeklindedir.

Sparkle, şu anda piyasa değeri açısından $ 203.566 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 90,00M SSS şeklindedir. Son 24 saat içinde SSS, $ 0,0021645 (en düşük) ile $ 0,00239972 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,051682 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0021645 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SSS, son bir saatte -%2,06 ve son 7 günde -%16,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sparkle (SSS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 203,57K$ 203,57K $ 203,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Dolaşım Arzı 90,00M 90,00M 90,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sparkle piyasa değeri $ 203,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SSS arzı 90,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,26M.