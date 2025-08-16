Speedrun (RUN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00166477 24 sa Yüksek $ 0,00214109 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00339059 En Düşük Fiyat $ 0,00154395 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,05 Fiyat Değişimi (7 G) --

Speedrun (RUN) canlı fiyatı $0,00178981. RUN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00166477 ve en yüksek $ 0,00214109 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RUN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00339059, en düşük fiyatı ise $ 0,00154395 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RUN son bir saatte -%7,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Speedrun (RUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,79M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,79M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Speedrun piyasa değeri $ 1,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,79M.