Bugünkü Sperm Fiyatı

Bugünkü Sperm (SPERM) fiyatı $ 0,0000724 olup, son 24 saatte % 6,93 değişim gösterdi. Mevcut SPERM / USD dönüşüm oranı SPERM başına $ 0,0000724 şeklindedir.

Sperm, şu anda piyasa değeri açısından $ 69.796 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M SPERM şeklindedir. Son 24 saat içinde SPERM, $ 0,00005398 (en düşük) ile $ 0,00009956 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00095874 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005398 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPERM, son bir saatte +%6,49 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sperm (SPERM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,80K$ 69,80K $ 69,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,80K$ 69,80K $ 69,80K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.905.848,112898 999.905.848,112898 999.905.848,112898

