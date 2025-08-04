SPLASH Fiyatı (SPLASH)
SPLASH (SPLASH), şu anda 0,02967746 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 297,38K USD piyasa değerine sahiptir. SPLASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SPLASH / USD fiyat değişimi, $ +0,0020211.
Son 30 gün içerisinde, SPLASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SPLASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SPLASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0020211
|+%7,31
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SPLASH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,04
+%7,31
-%7,22
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets. Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors. SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.
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|1 SPLASH / VND
₫780,9623599
|1 SPLASH / AUD
A$0,0457032884
|1 SPLASH / GBP
￡0,022258095
|1 SPLASH / EUR
€0,0255226156
|1 SPLASH / USD
$0,02967746
|1 SPLASH / MYR
RM0,1255356558
|1 SPLASH / TRY
₺1,2069822982
|1 SPLASH / JPY
¥4,36258662
|1 SPLASH / ARS
ARS$40,487474805
|1 SPLASH / RUB
₽2,3718226032
|1 SPLASH / INR
₹2,6074616356
|1 SPLASH / IDR
Rp486,5156598624
|1 SPLASH / KRW
₩41,1044691984
|1 SPLASH / PHP
₱1,700518458
|1 SPLASH / EGP
￡E.1,437872937
|1 SPLASH / BRL
R$0,1635228046
|1 SPLASH / CAD
C$0,0406581202
|1 SPLASH / BDT
৳3,6141210788
|1 SPLASH / NGN
₦45,2400232494
|1 SPLASH / UAH
₴1,2381436312
|1 SPLASH / VES
Bs3,7096825
|1 SPLASH / CLP
$28,6387489
|1 SPLASH / PKR
Rs8,435818005
|1 SPLASH / KZT
₸16,024344527
|1 SPLASH / THB
฿0,9609561548
|1 SPLASH / TWD
NT$0,8867625048
|1 SPLASH / AED
د.إ0,1089162782
|1 SPLASH / CHF
Fr0,023741968
|1 SPLASH / HKD
HK$0,232968061
|1 SPLASH / MAD
.د.م0,2688777876
|1 SPLASH / MXN
$0,5588265718
|1 SPLASH / PLN
zł0,1095098274
|1 SPLASH / RON
лв0,1299872748
|1 SPLASH / SEK
kr0,2866842636
|1 SPLASH / BGN
лв0,0498581328
|1 SPLASH / HUF
Ft10,2369430524
|1 SPLASH / CZK
Kč0,6303492504
|1 SPLASH / KWD
د.ك0,0090516253
|1 SPLASH / ILS
₪0,1012001386